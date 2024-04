Homem é preso após atirar em motorista de carro que o fechou no trânsito

Um taxista de 61 anos, foi preso na noite desta última segunda-feira (15), após atirar contra um carro, na Av. Duque de Caxias. O suspeito disse para os agentes Militares que disparou porque o condutor do veículo o fechou no trânsito.

Segundo o que consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada através de denúncia anônima, após flagrarem o homem atirando contra o outro veículo. As vias de fato ocorreu próximo a um supermercado na Avenida Duque de Caxias, no Bairro Santo Antônio.

Após efetuar os disparos, o suspeito estacionou seu veículo em frente ao Aeroporto. Em seguida foi abordado por uma equipe da Polícia Militar e negou portar arma de fogo. O taxista foi avisado sobre a denúncia e durante a revista no veículo, os PM’s encontraram um revólver calibre 38. Uma munição foi deflagrada, uma picotada e três intactas.

Ao ser questionado, o taxista disse que temeu por pensar que pudesse ser um assalto, pois o outro condutor o fechou várias vezes, inclusive freando em sua frente. Até o momento o condutor do outro carro não foi localizado e não se sabe se o carro foi atingido. O caso foi registrado como disparo de arma de fogo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

