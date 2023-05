Coordenadores pedagógicos de Campo Grande participam de formação continuada

Na última quarta (3) e quinta-feira (4), 73 coordenadores pedagógicos das escolas da REE (Rede Estadual de Ensino) de Campo Grande participaram da primeira etapa do ciclo de formações continuadas de 2023. Intitulado ‘Práticas pedagógicas: avaliação no contexto escolar’, o encontro foi realizado no Centro de Formação Mariluce Bittar e teve como objetivo fortalecer as práticas pedagógicas com foco na equidade e qualidade educacional.

Promovido pela SED (Secretaria de Estado de Educação), por intermédio da SUPED (Superintendência de Políticas Educacionais) e da CFOR (Coordenadoria de Formação Continuada), a formação continuada foi iniciada pela superintendente de Políticas Educacionais, Adriana Buytendorp, que agradeceu a todos pela presença e reforçou a relevância do coordenador pedagógico na formação continuada dos docentes.

Nos dias de encontro, os profissionais desenvolveram atividades de estudo e reflexão sobre a importância do acolhimento e do bem-estar no ambiente escolar e acerca do planejamento reverso como caminho para a compreensão da avaliação da aprendizagem, sendo esta considerada uma ação contínua no processo de ensino-aprendizagem.

Além disso, foram analisados dados das avaliações em larga escala/externas para além dos instrumentos de verificação da aprendizagem e os elementos e insumos que as compõem.