Homem que vendia celulares roubados em loja é preso em Campo Grande

Homem tinha mais de sete passagens na polícia

Nesta quarta-feira (10), um homem de 37 anos foi identificado e preso por receptação de celulares roubados em Campo Grande. O indivíduo era monitorado pela polícia, pois vendia os aparelhos em um comércio da cidade.

Segundo a polícia, ele comprava celulares furtafos há anos e possui mais de sete passagens criminais por receptação, cinco dessas apenas nos últimos dois anos.

A polícia informou que ciente dos furtos de celulares ocorridos na cidade realizou monitoramento das atividades do homem e realizou cumrpimentos de mandados de busca e apreensão e prendeu o indivíduo preventivamente em endereço que foi atribuído como sua residência.

A prisão foi realizada DERF (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos). Conforme informado pela polícia, aqueles que desejam comprar aparelhos telefônicos usados, precisam buscar lojas idôneas, que expeçam nota fiscal e deem garantia do produto.

Evite fraudes

Há um canal online e gratuito da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) em que se pode checar a procedência do aparelho através do IMEI, indicando também como se encontram os 15 dígitos que compõe o numeral identificador. Link abaixo: https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/celular-legal/consulte-sua-situacao.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.