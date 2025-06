Rede de supermercado oferece mais de 250 vagas de emprego em feirão na Praça Ary Coelho nesta quarta

Vagas são para diferentes funções no Fort Atacadista; seleção será das 8h ao meio-dia, com entrega de currículo no local

A rede Fort Atacadista realiza nesta quarta-feira (11), em Campo Grande, um feirão de empregos com mais de 250 vagas abertas. A seleção será feita presencialmente na Praça Ary Coelho, das 8h às 12h, em ação organizada em parceria com a Fundação Social do Trabalho (Funsat).

As vagas são para atuar nas 10 unidades da rede na cidade. Entre as funções disponíveis estão: repositor (47 vagas), operadora de caixa (53), auxiliar de perecíveis (113), auxiliar de açougue (17), auxiliar de padaria (11) e técnico em carnes (9). Pessoas com deficiência também podem se candidatar a todas as funções.

Para participar da seleção, os interessados devem comparecer com currículo e documentos pessoais. A maioria dos cargos não exige experiência anterior.

Segundo a coordenação de recursos humanos da empresa, o processo seletivo é aberto a candidatos de diferentes perfis, incluindo pessoas com mais de 50 anos e quem busca o primeiro emprego. Os contratados terão direito a benefícios como alimentação no local, assistência odontológica, seguro de vida e apoio social.

O evento será na Praça Ary Coelho, localizada entre a Avenida Afonso Pena e as ruas 14 de Julho, 13 de Maio e 15 de Novembro.

