Homem que possuía CAC é preso por porte de arma ilegal em Ponta Porã

Na manhã de hoje (6), uma equipe da Polícia Federal realizou vistoria no interior de uma aeronave particular que havia pousado no Aeroporto de Ponta Porã, município que fica a 329 quilômetros de Campo Grande, localizando uma pistola e vinte nove munições calibre 9 mm.

O responsável pela arma possuía autorização de caçador, atirador e colecionador (CAC), no estado de São Paulo.

Todavia, para transportar a arma de fogo, o responsável deve estar munido da Guia de Tráfego, documento hábil que autoriza o trânsito de armas, acessórios e munições no território nacional, expedido por prazo determinado e território delimitado.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã, onde foi ouvido e liberado após pagamento de fiança.