Adelaido Vila toma posse como novo secretário de desenvolvimento de Campo Grande

Adelaido Luiz Spinosa Vila tomou posse na tarde de hoje (6), do cargo de secretário responsável pela Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio), durante evento no Paço Municipal da Prefeitura de Campo Grande.

Durante a solenidade, Adelaido agradeceu todas as autoridades, amigos e parceiros que viu na decisão, a possibilidade dele buscar resultados com a classe produtiva e somar esforços com o poder público. “Nós da iniciativa privada, temos conhecimento de como fazer muitas coisas e unindo essa experiência com excelentes técnicos, tenho absoluta certeza que traremos muitos resultados para Campo Grande.”

“Este é um momento diferente e isso ficou muito claro durante a pandemia. O selo com atual gestão foi fortalecido a partir do momento em que a gestão deixou claro que na sua estratégia, o principal objetivo era levar as pessoas para discutirem os problemas que ocorriam, enquanto outro grupo pintavam os mapas das cidades do Estado”.

Na época do ápice da pandemia, Adelaido diz que as unidades representativas e organizadas foram chamadas e não somente para tratar de como “controlar uma pandemia incontrolavel, mas como essas pessoas poderiam se alimentar e continuar vivendo, mesmo confinadas.”

Segundo o novo secretário, as ações foram pensadas juntamente com o Ministério Público, Defensoria Pública e com a classe médica da Secretaria de Saúde. “Afinal de conta, o problema era de todos nós. Gratidão, Eu prometo que vou representá-los de forma respeitosa e digna em prol da nossa cidade,” concluiu.

O Vereador Ronilço Guerreiro (Podemos), representando a Câmara Municipal de Campo Grande, destacou que mais do que nunca, Campo Grande precisa de um comércio e uma indústria forte.

“Muitas vezes, as pessoas acreditam que quem oferece emprego é somente a prefeitura, o governo ou a câmara. Mas quem realmente fornece emprego e trabalho é a iniciativa privada, o comércio e a indústria. Por isso devemos proporcionar políticas públicas para que estes setores possam ter mais condições.”

Representando a Alems (Assembleia Legiaslativa de Mato Grosso do Sul), o Deputado Estadual Lídio Lopes (Patriota) também falou e apoiou Adelaido durante a posse. “Estamos em uma jornada que não é facil. Depois de dois anos reclusos na pandemia, começamos a andar. O que não é fácil, a demanda é difícil.”

“Sinto que alguns municipios de MS, como em Porto Murtinho, Sonora, Corumbá e Três Lagoas, existe uma demanda de empresas que geram empregos e renda. Os municípios não suportam mais viver em função da máquina pública,” observou.

“Adelaido assume uma grande responsabilidade de cuidar da Sidagro e promover oportunidades para que venham os empresários, indústrias e empresas. Mas principalmente, para as pessoas terem oportunidades.” Completou o deputado.

Por fim, a Prefeita Adriane Lopes (Patriota) agradeceu Adelaido por aceitar o desafio. Segundo ela, “estamos vivendo um recomeço para muitos. Em Campo Grande, o antigo prefeito foi muito acertivo nas reuniões que envolviam vidas na época durante o gabinete de Gestão da COVID-19 no município.”