Homem que matou ex esposa a facadas é condenado a 14 anos de prisão

O crime ocorreu em 19 março de 2023, em Ribas do Rio Pardo

Nessa sexta-feira (09), o réu Everton Pereira foi condenado a 14 anos de prisão acusado de matar a facadas a ex-esposa Daniele Alves Veloso. A sentença foi assinada pelo juiz Mateus da Silva Camelier.

O crime ocorreu em 19 março de 2023, em Ribas do Rio Pardo. Neste dia, o homem invadiu a casa da ex esposa e desferiu seis facadas nela. Depois do crime ele pegou a filha que estava na casa da vizinha, levou até a casa do avô paterno e em seguida fugiu, mas foi capturado no dia seguinte.

A vítima chegou a ser socorrida pela vizinha, que acionou o resgate, mas infelizmente não resistiu devido a gravidade dos ferimentos.

Daniele Veloso tinha medida protetiva contra Everton por violência doméstica. Segundo informações o motivo do crime seria a não aceitação do rapaz pelo fim do relacionamento.

