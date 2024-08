Turistas são resgatados em meio a incêndio às margens do rio Miranda em Corumbá

Turistas estavam desorientados com a fumaça e muito próximos do incêndio às margens do rio

Na tarde da última quarta-feira(7), uma equipe da Polícia Militar Ambiental do Buraco das Piranhas realizou um resgate de cinco turistas durante um patrulhamento fluvial no rio Miranda.

A operação começou às 16:00 no Passo do Lontra e foi difícil segundo a equipe devido aos grandes focos de incêndios nas margens do rio. De acordo com a PMA, durante a patrulha por volta das 17:00, os ventos mudaram de direção, o que intensificou as chamas e fez uma densa fumaça se espalhar pelo rio, dificultando a visibilidade e a respiração.

Nesse momento, os policiais avistaram outra embarcação se aproximando da área de maior concentração de fumaça. A equipe então se deslocou ao local de risco e resgatou os cinco turistas, levando-os uma área segura, distante do fogo e da fumaça.

A operação durou aproximadamente quarenta minutos e os policiais enfrentaram condições adversas, como a fumaça e o fogo às margens do rio Miranda, até conduzirem as embarcações para fora da área de risco.

Após o resgate, a PMA escoltou as embarcações de volta ao povoado, assegurando que nenhuma delas retornasse à área afetada pelos incêndios.

Confira o vídeo do resgate:

