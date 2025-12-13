Homem que matou esposa com canivete recebe alta depois de quatro dias internado

Quatro dias após tentar tirar a própria vida, depois de matar a ex-mulher, o empresário Leonir Gurgel, de 59 anos, recebeu alta médica. Ele esfaqueou o pescoço após matar a esposa Ângela Nayhara Guimarães Gugel. O crime aconteceu na manhã da última segunda-feira (8), na casa da mãe da vítima, localizada no Bairro Taveirópolis, em Campo Grande.

Leonir, apesar de estar em atendimento médico, teve a prisão preventiva decretada no dia seguinte ao feminicídio. O homem passou quatro dias na Santa Casa e na manhã de sexta-feira (12), recebeu a alta médica. O caso é investigado em sigilo, mas conforme apurou o Campo Grande News, por estar internado, o empresário não foi ouvido na custódia.

Vítima do 38º feminicídio de Mato Grosso do Sul, em 2025, Ângela foi morta após uma discussão levá-la a pedir o divórcio.