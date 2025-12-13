Ícone do punk no Brasil, Clemente Nascimento passa por cirurgia de emergência em Campo Grande

O ícone do movimento punk no Brasil, músico Clemente Nascimento, de 62 anos, precisou passar por uma cirurgia de emergência no coração após se sentir mal momentos antes de subir no palco de um show em Campo Grande, que estava marcado para a última quinta-feira (11). Ele segue internado na Santa Casa da Capital e está em recuperação após o procedimento.

Conforme informações divulgadas, até o momento não há previsão de alta hospitalar nem informações sobre a retomada da agenda de shows.

Por meio de um comunicado divulgado pela família do artista e pelas bandas Inocentes e Plebe Rude, Clemente apresentou mal-estar pouco antes de subir ao palco do Araunafest conforme noticiado pelo jornal O Estado, que acontecia no Bosque Expo, e precisou de atendimento imediato. Exames indicaram a necessidade de uma intervenção cardíaca urgente, realizada na tarde de ontem (12).

A nota informa que a cirurgia foi considerada complexa e que o músico permanece sob cuidados médicos. Familiares e integrantes das bandas agradeceram as manifestações de apoio e pediram privacidade até a divulgação de novas informações sobre o quadro de saúde.

Clemente é um dos nomes mais influentes do punk rock brasileiro. Ele iniciou a trajetória musical no fim dos anos 1970, integrou bandas como Restos do Nada e Condutores de Cadáver, e fundou o Inocentes em 1981, grupo central da cena punk paulistana, do qual ainda faz parte.