Homem que fingia ser policial para enganar comerciantes é preso na Capital

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos (DERF), efetuou a prisão, nesta última terça-feira (23), de um homem de 33 anos que estava se passando por policial civil para ameaçar comerciantes de Campo Grande-MS e obter vantagens ilícitas. A ação foi desencadeada a partir do registro de uma ocorrência feito pela vítima no mesmo dia.

O proprietário de um estabelecimento comercial relatou que o indivíduo, apresentando uma carteira funcional e se identificando como policial civil, alegou realizar uma “fiscalização” no comércio. Durante esse suposto procedimento, o falso policial dirigiu-se ao caixa e subtraiu os valores ali contidos.

As investigações, apoiadas pelas imagens das câmeras de segurança e outros elementos, identificaram o criminoso como W.S.P., de 33 anos. Ele foi localizado e preso no Bairro Aero Rancho, onde foram apreendidas as roupas utilizadas durante o delito e a carteira funcional falsa.

Durante o processo de prisão em flagrante, outros dois comerciantes compareceram à delegacia, alegando serem vítimas do mesmo criminoso. Em seu depoimento, W.S.P. confessou que se passava por policial com o objetivo de constranger e ameaçar os comerciantes, exigindo valores em dinheiro para não “autuar” os estabelecimentos. Ele admitiu que, quando as vítimas não pagavam, ele mesmo retirava o dinheiro dos caixas à força.

Diante das simulações de estar armado e das ameaças, o criminoso foi preso em flagrante por roubo. A Polícia Civil solicitou ao Poder Judiciário a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva.

W.S.P. já possui diversas passagens pela polícia, sendo que em 12 de janeiro de 2012, na cidade de Dourados, foi capturado por se passar por policial civil e exigir vantagens econômicas indevidas, alegando que as vítimas estavam sendo investigadas por contrabando de cigarros.

Veja as imagens feita pela câmera de segurança de um dos estabelecimentos passados pelo falso policial:

Serviço

A DERF reforça a possibilidade de outras vítimas se dirigirem à delegacia, localizada na Rua Américo Marques, 27, Lar do Trabalhador, em Campo Grande-MS, para registrar boletim de ocorrência caso tenham sido alvo desse criminoso.

