Droga avaliada em R$ 4 milhões veio da Europa e seria vendida durante Carnaval no Brasil

Mais de 25 mil doses de drogas sintéticas foram apreendidas na quarta-feira (24), no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, no Paraguai, onde seriam comercializados no Brasil. O montante da droga foi avaliado em pelo menos 1 milhão de dólares, o que equivale a R$ 4 milhões.

Segundo informações da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai), as drogas vieram da Áustria e de Londres, na Inglaterra. A primeira remessa interceptada era proveniente da Áustria, e tinha 12,1 kg de MDMA, o equivalente a 24,2 mil doses, escondidas dentro de pacotes de ração de cachorros.

O outro pacote, dessa vez escondido em pacotes de ração de gatos e despachado de Londres, tinha 1.976 doses de ecstasy. A Senad trabalha com a hipótese de que a droga sintética seria enviada para o Brasil, para ser comercializada durante o Carnaval.