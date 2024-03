Foragido da justiça é preso em Paranaíba

Ontem, na quarta-feira(13), por volta das 14 horas, um homem de 40 anos, que estava foragido da justiça foi preso pela Polícia Civil e Militar, na cidade de Paranaíba. O foragido naquele momento, foi foi capturado na Rua Gilda Rosa de Souza, no Bairro Ipê Branco.

De acordo com informações da Polícia Civil, A.D.G. estava tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. A ordem judicial de prisão foi expedida pela comarca de Aparecida do Taboado. O indivíduo estava foragido a mais 01 ano. Na casa dele havia um sistema de câmeras, o qual, provavelmente, ele observava eventuais ações policiais nas imediações.

Os policiais civis e militares tiveram uma informação de que ele poderia estar no referido endereço, motivo pelo qual fizeram monitoramento nas cercanias no imóvel e conseguiram prendê-lo.

A.D.G. foi encaminhado para uma das celas da 1ª DP/Paranaíba (MS) e, nos próximos dias, deverá ser encaminhado para o Sistema Penitenciário.

