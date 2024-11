Homem que ameaçou família morre após reagir a abordagem e trocar tiros com policiais em Dourados

Na noite da última terça-feira,(19), um homem identificado como Aldo Rodrigues Filho de 27 anos, morreu após reagir a abordagem policial em Dourados.

Segundo a polícia ele estaria cobrando uma família por dívida de cerca de R$ 800 mil em uma área rural em Indápolis. A investigação também apontou que ele fazia ameaçase estaria planejando fazer um sequestro de membros da família por não receber o valor.

Após saberem da informação, policiais montaram uma barreira no trevo de acesso ao Distrito de Panambie começaram a monitorar o suspeito. Ele chegou perto da barricada em um Gol, mas durante a tentativa de abordagem, iniciou a fuga. Aldo ainda disparou contra os policiais que revidaram e atingiram ele.

O suspeito foi levado para o Hospital da Vida, mas morreu devido aos tiros. Ele estava com uma pistola calibre 380. A polícia também encontrou cigarros contrabandeados do Paraguai, dentro do veículo.

A investigação do caso estava sendo investigada pelo SIG (Setor de Investigações Gerais).

