Rapaz morre após ser baleado por Policial Civil em Bataguassu

Na tarde de ontem (19), André Aparecido Rozalina Ferreira, de 32 anos, morreu após ser baleado pela Polícia Civil, em Bataguassu.

De acordo com informações, a Polícia Civil estava fazendo uma operação contra o tráfico de drogas e o rapaz era alvo da investigação.

Não foi divulgado como o fato ocorreu, as únicas informações repassadas até o momento foi que os policiais foram até a residência do rapaz para cumprir mandado de busca e apreensão.

André foi atingido na região do tronco e uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para socorre-lo, mas ele veio a óbito no Hospital Santa Casa de Misericórdia.

Equipes da PM (Polícia Militar) e da Perícia Técnica estiveram no local e a arma utilizada pelo policial foi apreendida para perícia.

O caso foi encaminhado à 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil) do município.

