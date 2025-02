Homem que ameaçava pessoas no trânsito é preso pela polícia em Campo Grande

Nesta quinta-feira (27), um homem de 41 anos de idade foi preso por fazer ameaças no trânsito no Jardim Noroeste, em Campo Grande. Ele irá responder pelos crimes porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e ameaça.

Segundo apurado, por volta das 10 horas, uma equipe da DENAR recebeu uma notícia, através de grupos policiais em aplicativos de mensagens, de que na BR-262, na entrada para o Bairro Jardim Noroeste, nesta capital, um policial militar de folga teria sido ameaçado por um motorista de um carro Fiat Uno, que estaria transitando pelo local apontando armas para as pessoas, que estavam em outros veículos.

Diante disso, os policiais civis foram até o local indicado, realizaram rondas pelo bairro e conseguiram identificar o autor como sendo W.A.A. (41). Ele foi localizado na Rua Vaz de Caminha.

Ele confirmou ter se desentendido no trânsito com um outro motorista que teria se identificado como policial, mas negou ter-lhe apontado qualquer arma de fogo, negando a existência de qualquer armamento ali. Inclusive, segundo o indivíduo, teria mostrado para o outro motorista, na verdade, um encosto de braço, simulando uma arma de fogo.

Na casa do autor foram localizadas três capsulas de munição 9mm deflagradas, sobre as quais ele não conseguiu explicar a procedência, vez que negava a existência de armas de fogo no local.

Imagens foram capturadas por câmeras de videomonitoramento, e verificaram que, ao desembarcar do veículo, logo após o ocorrido, W.A.A. portava uma bolsa preta, mas ao ser solicitado a apresentá-la, mostrou uma bolsa roxa, reforçando as suspeitas.

Finalmente, os policiais localizaram, sobre o forro do banheiro, a bolsa contendo uma pistola calibre .9mm, com coldre e um revólver calibre .38, também com coldre, ambos os armamentos carregados, respectivamente com seis e quatro munições.

Ele foi preso em flagrante e conduzido para a DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

