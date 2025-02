Bloquinho molhado! Sexta-feira de Carnaval será de sol durante o dia e chuvas isoladas de noite em MS

A previsão do tempo de Mato Grosso do Sul desta sexta-feira (28), indica sol e variação de nebulosidade. O grande destaque de hoje são as temperaturas elevadas que podem atingir até máxima de 36º. Além disso, a população pode esperar por uma umidade relativa do ar com valores baixos, entre 20% a 40%.

Segundo informações do Cemtec, o clima se dá devida a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Essa ação, inibe a formação de nuvens de chuva, favorecendo o tempo mais quente e seco. Contudo, o mesmo fator durante o peíodo diurno, com a umidade, aumenta a nebulosidade, resultando em pancadas de chuvas isoladas típicas de verão.

São previstas temperaturas mínimas de 22ºC e máximas de 30°C para as regiões sul e Leste do estado com mínima de 23ºC. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 23-24°C e máximas entre 28-32°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 22-24°C e máximas entre 32-36°C. Em Campo Grande, mínima de 23ºC°C e máxima de 30°C. Os ventos atuam do quadrante leste (leste/nordeste) com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Durante o período da manhã, é importante ressaltar a importância da hidratação com frequência, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes e secas do dia, ventilar os ambientes, comer alimentos mais saudáveis dentre outras medidas.