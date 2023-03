Homem procurado há 14 anos é preso por estupro de vulnerável

Um homem procurado desde 2008 por estupro de vulnerável foi preso na tarde deste sábado (11), no município de Iguatemi, localizado a 412 km de Campo Grande. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por ter violentado a própria filha, de sete anos à época. O crime aconteceu em Juara, interior de Mato Grosso.

Após 14 anos foragido, o homem finalmente foi capturado e encaminhado às autoridades competentes para que responda pelos seus atos.

A prisão foi feita pela PF (Polícia Federal), com o apoio da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. A ação faz parte da Operação Guardiões da Infância, deflagrada em novembro do ano passado, pela Polícia Federal, e tem como objetivo retirar do convívio social indivíduos já investigados, processados e condenados por crimes contra crianças e adolescentes.

De acordo com a PF, essa iniciativa pretende dar efetividade ao sistema de justiça criminal, impedindo que novos crimes sejam cometidos.

Serviço: Estupro de vulnerável é quando o mesmo ato é praticado com um menor de 14 anos, com uma pessoa com deficiência que não tem discernimento para a prática sexual ou com uma pessoa que, por qualquer motivo, não possa ter reação ao ato, como ocorreu neste caso.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

