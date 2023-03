Moradores do bairro Chácara dos Poderes ficam ilhados após chuva

Após chuva torrencial, ocorrida na tarde deste sábado (10) em Campo Grande, moradores do bairro Chácara dos Poderes estão ilhados. De acordo com relatos, duas saídas importantes estão comprometidas: Estrada EW 2, que se transformou em um rio, e trecho próximo à conveniência Bolicho da Curva, que apresenta grande erosão e recentemente teve uma árvore caída. São 1300 famílias residentes no bairro, segundo dados do Censo de 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Segundo a moradora Ana Paula Araújo, de 50 anos, há um tempo os moradores do bairro Chácara dos Poderes têm enfrentado diversas dificuldades em relação às condições das vias públicas e à preservação ambiental da região. “Temos 2 saídas. A EW2 que virou um rio. E o bolicho da curva, que tem uma erosão enorme e agora caiu uma árvore. Soma-se a isso, a precariedade das ruas, com buracos perigosos, deslizamentos, e atoleiros. Pedimos que os órgãos públicos responsáveis atuem no bairro o mais rápido possível”.

Além desses problemas, a moradora afirma que as ruas do bairro estão em péssimas condições, com buracos perigosos, deslizamentos e atoleiros. De acordo com Ana Paula, eles temem o agravamento da situação, uma vez que as intervenções realizadas pelos órgãos públicos responsáveis são sempre paliativas e o caos é recorrente.

A Associação de Moradores, que se mostra atuante no bairro, sugeriu uma parceria com a prefeitura para solucionar os problemas. “A Associação de Moradores, bem atuante, sugeriu uma parceria com a prefeitura. Temos aqui engenheiros, agrônomos, geógrafos, arquitetos, que moram e conhecem profundamente a dinâmica do bairro e, por isso, com soluções interessantes. Entretanto a Prefeitura não nos atende”, explica Ana Paula.

