Casa em Corumbá pega fogo na madrugada desta sexta-feira (12)

Na madrugada desta sexta-feira (12), a casa de um reciclador que não teve a identidade revelada, pegou fogo, na rua Campo Grande, bairro Aeroporto, em Corumbá.

Segundo informações do Corpo de Bombeiro, as equipes do 3° Grupamento foram acionadas para combater as chamas de causas desconhecidas. O fogo destruiu um quarto, parte da sala de estar e uma parte do telhado.

