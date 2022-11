Homem morto enquanto construía muro era genro de casal executado na Capital

Um homem, identificado como Carlos Anhasco Espinaço, de 39 anos, foi executado enquanto construía o muro de casa, nesta sexta-feira (12), em Ponta Porã, cidade a 340 quilômetros de Campo Grande e que faz fronteira com a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero.

O crime aconteceu no bairro Jamil Saldanha. De acordo com as informações iniciais, Carlos estava construindo o muro da casa, com a ajuda de um amigo e um vizinho quando, por volta das 16h30, um veículo tipo sedan parou na frente do local. Três homens encapuzados desceram do carro e começaram os disparos. Eles estavam portando pistolas e um fuzil.

Carlos era genro de Pedro Celso Ajala Sanguínea, de 55 anos e Ana Cláudia Gonçalves Martinez, de 46 anos, casal executado a tiros no dia 26 de outubro no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande.

Familiares contam que Pedro e Ana Cláudia já haviam saído de Ponta Porã devido a ameças de morte. Ana Cláudia era irmã de Leandro Gonçalves Martinez, de 23 anos, assassinado com 11 tiros no inicio do mês de outubro, na Vila Aimoré. Leandro era suspeito de matar o paraguaio Felix Ruben Martinez Fernandes, de 41 anos, em Ponta Porã, cidade que faz fronteira com Paraguai. A mulher teve cinco irmãos executados nos últimos 12 anos.

O crime segue em investigação.

