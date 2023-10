Homem morre engasgado com pedaço de carne em churrasco com amigos na Capital

Alvanei da Silva Carneiro, de 48 anos, morreu na noite de ontem (25), após engasgar com um pedaço de carne em um churrasco entre amigos, na na rua Bicudo, vila Aimore, em Campo Grande. O caso foi registrado na Polícia Civil e será investigado.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima estava na casa dos vizinhos em um churrasco, quando engasgou com pedaço de carne. Ele foi socorrido no local e depois encaminhado para uma unidade de saúde do bairro Aero Racho, mas não resistiu, falecendo no local.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol) como morte a esclarecer.

