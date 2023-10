Rayssa Leal supera queda e conquista 4º lugar na etapa de Roma do Pro Tour de Skate Street

A jovem skatista brasileira Rayssa Leal mostrou sua incrível capacidade de superação ao conquistar uma boa colocação na etapa de Roma do Pro Tour de Skate Street, que define as classificadas para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Apesar de uma queda feia durante a competição, Rayssa retornou nas rodadas finais e terminou em quarto lugar. Além dela, a skatista Gabi Mazetto também participou da final, garantindo a sétima colocação.

Durante a competição em Roma, Rayssa Leal sofreu uma queda logo na primeira manobra da primeira volta. Apesar do contratempo, ela mostrou determinação e não desistiu. Em sua segunda tentativa, Rayssa executou uma boa linha, conquistando 70.00 pontos, mesmo errando sua última manobra. Na parte dos tricks, a skatista brasileira abriu com uma manobra que lhe rendeu 85.91 pontos na primeira rodada. No entanto, na segunda rodada, Rayssa caiu de bruços após errar a aterrissagem, ficando um tempo no chão. Apesar disso, ela pulou a terceira rodada de manobras, mas logo conseguiu retornar para somar mais uma nota, totalizando 84.66 pontos. Com um total de 240.57 pontos, Rayssa conquistou o quarto lugar na competição.

Além de Rayssa Leal, a skatista Gabi Mazetto também brilhou na final da etapa de Roma do Pro Tour de skate street. Gabi obteve 52.08 pontos em sua primeira volta, mostrando habilidade e determinação. Na segunda tentativa, infelizmente, ela sofreu uma queda e não conseguiu melhorar sua pontuação, ficando com os pontos da primeira tentativa. Nos tricks, Gabi somou 78.15 e um 70.67, totalizando 200.90 pontos e conquistando a sétima colocação na competição.