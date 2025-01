Carro roubado é apreendido com mais de 1,1 tonelada de maconha em Maracaju

Na tarde da última segunda-feira (27), um veículo roubado, do modelo Renault Captur carregado com mais de 1,1 mil quilos de maconha foi apreendido em Maracaju.

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) fazia um patrulhamento pela rodovia, quando receberam a informação que um veículo estaria parado, de forma suspeita, próximo a uma plantação de soja e cana-de-açúcar.

Durante diligência e com apoio do helicóptero do DOF e policiais da CGPA (Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo) o automóvel foi encontrado. Ninguém foi preso durante a ação.

Buscas foram feitas na região, mas nenhum suspeito localizado. O carro foi roubado na cidade de São José dos Pinhais (PR), no ano passado e no interior do mesmo foram encontrados 1.134 quilos de maconha.

O material apreendido é avaliado em aproximadamente R$ 3 milhões e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Maracaju.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. O serviço funciona 24 horas por dia.

Confira o vídeo do carro durante a apreensão: