Homem morre em Acidente na BR- 463; Outras três pessoas ficaram feridas

Na manhã desta sexta-feira (13), um acidente deixou um homem morto identificado como Valdeci da Silva Gonçalves, de 48 anos que estava num veículo Fiat Doblô entre Dourados e Ponta Porã. O acidente também deixou outras três pessoas feridas na BR-463,

A colisão foi entre um veículo Fiat Doblô e uma Mitsubishi preta, porém foi ocasionada porque outro veículo, um Jeep Renegade, realizou uma tentativa de ultrapassagem. Após isso, os veículos desviaram para evitar uma colisão.

O acidente teria aconteceu quando o condutor que estava sozinho na Mitsubishi trafegava no sentido Dourados-Ponta Porã e após a tentativa de desvio acabou colidindo de frente com o Fiat Doblô, que transportava quatro pessoas. Este último era um veículo de um empresa que presta serviço a uma usina às margens da rodovia.

Com o impacto da batida, os dois veículos saíram da pista e capotaram à margem da rodovia. O motorista da caminhonete teve feirmentos leves. Mitsubishi sofreu ferimentos leves. Já no Fiat Doblô, Valdeci não resistiu e morreu no local. As outras três pessoas que estavam no veículo foram encaminhadas para o hospital

O condutor do Jeep saiu do local sem prestar socorro às vítimas.