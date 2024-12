Homem é preso em flagrante por violência doméstica em Naviraí

A Polícia Civil, nesta quinta-feira (12), prendeu em flagrante um homem de 23 anos pela prática de lesão corporal e injuria doméstica, em Naviraí, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher da cidade, com apoio da PM.

Segundo a Policia Militar, a ocorrência teve inicio após denúncia de uma testemunha que presenciou a vítima sendo agredida e arrastada para dentro de um imóvel. No local, a equipe policial encontrou marcas de sangue na calçada, e no interior, encontraram a vítima com sinais de agressão e sangramento no rosto.

O suspeito tentou fugir durante a abordagem, pulando muros e telhados de residências vizinhas, no entanto, foi localizado e preso em flagrante.

O preso foi conduzido até a Unidade Policial e permanece à disposição da Justiça.

