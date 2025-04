Homem morre eletrocutado enquanto cortava árvore

Nesta quarta-feira (16), um homem morreu eletrocutado, na Gleba Vitória, zona rural de Ivinhema. O homem identificado como Dimas de Souza Durães Bezerra Lemos, de 31 anos.

De acordo com informações do Jornal da Nova, o acidente aconteceu enquanto o homem cortava uma árvore em uma propriedade rural. Ele teria entrado em contato com a rede elétrica e consequentemente sofreu um choque.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para fazer o socorro, mas o homem já havia morrido. A Polícia Civil e a Polícia Científica também estiveram no local do acidente.

O corpo deve ser encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

