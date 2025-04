Prazo para solicitar valores esquecidos no sistema financeiro termina nesta quinta-feira (17)

Recursos não resgatados serão incorporados ao Tesouro Nacional de forma definitiva

Termina nesta quinta-feira (17) o prazo para que correntistas solicitem na Justiça o resgate de valores esquecidos no sistema financeiro. Após essa data, os recursos que não forem requeridos serão incorporados em definitivo ao caixa do Tesouro Nacional. O prazo de seis meses foi estabelecido a partir de outubro de 2023, quando os valores foram transferidos.

De acordo com o Banco Central, até o final de fevereiro ainda restavam R$9,024 bilhões disponíveis para saque no Sistema de Valores a Receber (SVR). Desde a criação da plataforma, já haviam sido devolvidos R$9,713 bilhões de um total de R$18,737 bilhões identificados pelas instituições financeiras.

Somente em fevereiro deste ano, os brasileiros resgataram R$258 milhões em valores esquecidos. A consulta pode ser feita por qualquer cidadão por meio do site do SVR, e inclui dinheiro parado em contas encerradas, consórcios finalizados, tarifas indevidas e outros tipos de crédito. Também é possível verificar se há valores em nome de pessoas falecidas, desde que o solicitante tenha vínculo legal, como herdeiro ou inventariante.

