Policial penal é preso por tráfico de drogas

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Mato Grosso do Sul – FICCO/MS, prendeu em flagrante delito, nesta sexta-feira (12), um policial penal pela prática do crime de tráfico de drogas. O caso foi registrado em Dourados.

A ação, que contou com apoio da Polícia Rodoviária Estadual, ocorreu no Distrito de Itaporã, resultando na apreensão de aproximadamente 1,5 kg de drogas e na prisão de policial penal lotado na Prisão Estadual de Dourados.

A substância ilícita foi encontrada oculta sob o banco traseiro de um veículo, de propriedade do conduzido, que poderá responder pelo crime de tráfico de drogas.

A FICCO/MS é composta pela Polícia Federal, SENAPPEN, AGEPEN, PMMS, PCMS, PRF e tem como objetivo a integração e cooperação entre os órgãos de segurança pública em ações de prevenção e repressão ao crime organizado e à criminalidade violenta.

