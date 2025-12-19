Homem morre baleado por PM que confundiu briga de casal com roubo em Ponta Porã

Vítima estava na região do Jardim Primor e estaria discutindo com uma mulher em via pública quando acabou morto; Polícia Civil investiga o caso

Na tarde desta sexta-feira (19), um homem ainda não identificado morreu após ser baleado por um policial militar que estava de folga em Ponta Porã.

No local, o homem vítima do ocorrido discutia com a esposa no meio da rua e o policial interviu porque achou que se tratava de um roubo.

No momento da abordagem ao homem, ocorreu o disparo que atingiu o homem. As circunstâncias do caso serão investigadas pelas autoridades competentes.

EM nota, a PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) informou que um Inquérito Policial Militar será instauradoum Inquérito Policial Militar pelo comando do 4º Batalhão da PMMS para apurar as circunstâncias do caso. Confira nota na íntegra:

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul informa que, na cidade de Ponta Porã, um policial, na sua folga, teria se deparado com o que seria um casal que estava brigando na Rua Cel Santana, e pela dinâmica que presenciou, acreditou que se tratava de um uma tentativa de roubo contra a mulher. Assim, acabou por intervir, visando preservar os envolvidos, e realizou um disparo de arma de fogo contra o indivíduo nessa dinâmica.

Na sequência, o próprio militar auxiliou no socorro e tentativa de reanimação, mas infelizmente o homem veio a óbito.

As medidas necessárias, como perícia do local, recolhimento do armamento e encaminhamento à delegacia já foram adotadas. Da mesma forma, será instaurado um Inquérito Policial Militar pelo comando do 4º Batalhão da PMMS, de modo a também apurar as circunstâncias da referida ação.

A PMMS reafirma seu compromisso com a ética, a legalidade e a integridade, não admitindo condutas que violem os princípios que norteiam a atividade policial militar. A Instituição destaca, por fim, que trabalha de forma contínua para oferecer um serviço de qualidade à população sul-mato-grossense, fortalecendo a confiança e a segurança da sociedade.

