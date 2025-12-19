Fux suspende regra que bloqueava contas de beneficiários em sites de apostas

Decisão mantém proibição apenas para novos cadastros e marca audiência de conciliação para fevereiro

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta sexta-feira (19) suspender parcialmente a norma do Ministério da Fazenda que impedia beneficiários de programas sociais de manter cadastro em sites de apostas eletrônicas, as chamadas bets. A decisão atinge contas já existentes e determina a reativação daquelas que foram bloqueadas após a entrada em vigor da regra.

A medida foi concedida após pedido liminar apresentado pela Associação Nacional de Jogos e Loterias. Com isso, as plataformas ficam autorizadas a desbloquear contas ativas e reabrir perfis encerrados de beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC). A proibição, no entanto, segue válida para novos cadastros e para a abertura de novas contas por esse público.

Ao justificar a decisão, Fux citou o risco de efeitos irreversíveis diante da proximidade do recesso do Judiciário. “Considerando a iminência do recesso forense e o risco de irreversibilidade de atos concretos praticados sob a égide dos citados atos normativos, defiro parcialmente o pedido cautelar”, afirmou o ministro.

A discussão sobre a legalidade e os limites da norma ainda será aprofundada pelo Supremo. Para isso, Fux marcou uma audiência de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 2026, quando representantes do governo e do setor de apostas deverão tentar chegar a um entendimento sobre o tema.

*Com informações da Agência Brasil

