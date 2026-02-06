Homem morre após sofrer descarga elétrica no Caiobá em Campo Grande

Acidente teria ocorrido durante serviço no local e o caso será apurado pelas autoridades

Na tarde desta sexta-feira (6), um homem identificado como Leandro Vila Nova, de 42 anos morreu após sofrer um acidente elétrico em uma residência localizada no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande. A vítima foi identificada como Leandro Vila Nova.

O caso foi na rua Pedro Canci Filho e o homem estaria realizando um serviço no imóvel quando acabou sendo atingido por uma descarga elétrica.

Equipes responsáveis pelos levantamentos técnicos e pelo registro da ocorrência estiveram no endereço para apurar as circunstâncias do caso.

