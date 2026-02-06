Mostra de Fantasias abre programação do Carnaval 2026 em Campo Grande nesta sexta

Festejos incluem blocos de rua, ensaios técnicos e desfiles das escolas de samba

Abram alas! As festividades carnavalescas da Capital começam nesta sexta-feira (6) com a Mostra de Fantasias de Luxo, a partir das 19h, no Armazém Cultural, localizado na Esplanada Ferroviária, com entrada gratuita.

A iniciativa integra os festejos carnavalescos organizados pela Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca), em parceria com a Prefeitura de Campo Grande e a Fundação Municipal de Cultura (Fundac).

O evento tem como objetivo apresentar ao público as fantasias que irão brilhar nos desfiles das escolas de samba de Campo Grande e Corumbá.

De acordo com o presidente da Lienca, Alan Catharinelli, a mostra é uma oportunidade de compartilhar com a população o trabalho artístico desenvolvido pelas escolas de samba.

“É um momento de apresentar à população as fantasias que farão parte dos desfiles, levando alegria e valorizando a cultura carnavalesca por meio das apresentações e do talento dos nossos carnavalescos”, destacou.

Confira a programação:

Dia: 7/2

Bloco: As Depravadas

Local: Rua Barão do Rio Branco (entre a 14 de Julho e 13 de Maio)

Horário: das 09 às 14 horas

Bloco: Nada sobre Nós sem Nós

Local: Teatro de Arena do Horto Florestal

Horário: das 15 às 21 horas

Bloco: Calcinha Molhada

Local: Praça Aquidauana

Horário: das 16 a 00 hora

Dia: 8/2

Bloco: Farofa com Dendê

Local: Av. Calógeras esquina com Av Mato Grosso

Horário: das 14 a 00 hora

Bloco: Laricas

Local: Orla Ferroviária entre Barão do Rio Branco e Afonso Pena

Horário: das 16 a 00 hora

Dias: 13 e 14/2

Bloco: Reggae

Local: Av Calógeras esquina com Av Mato Grosso

Horário: das 18 a 00 hora

Dia: 13/2

Bloco: Farofolia

Local: Rua Dr. Temistocles entre 14 de julho e Av Calógeras

Horário: das 16 a 00 hora

Bloco: Só Love

Local: Rua Gal. Melo entre 14 de julho e Av. Calógeras

Horário: das 16 a 00 hora

Dias: 14 e 17/2

Bloco: Cordão Valu

Local: Avenida Calógeras entre Gal Melo e Av. Mato Grosso

Horário: das 15 a 00

Dias: 14 e 16/2

Bloco: Ipa Lelê

Local: Av. Mato Grosso entre 14 de julho e Av Calógeras

Horário: das 16 a 00 hora

Dias: 15 e 16/2

Bloco: Capivara Blasé

Local: Rua Dr. Temistocles entre 14 de julho e Av. Calógeras

Horário: das 14 a 00 hora

Dia: 16/2

Bloco: Barra da Saia

Local: Teatro da Orla Morena – Cabreúva

Horário: das 15 às 22 horas

Bloco: Subaquera

Local: Rua Abdalla Roder, 692 – V. Margarida

Horário: das 16 a 00 hora

Dia: 21/2

Bloco: Forrozeiros MS

Local: Rua Dr. Temistocles entre 14 de julho e Av. Calógeras

Horário: das 18 a 00 hora

Bloco: Eita

Loca: Av. Calógeras esquina com Av. Mato Grosso

Horário: das 14 a 00 hora

Ensaios Técnicos das Escolas de Samba

11 e 12 de fevereiro (quarta e quinta-feira)

Praça do Papa – Ensaios abertos ao público, com preparação das escolas de samba para os desfiles oficiais.

Desfiles Oficiais das Escolas de Samba

16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira)

Praça do Papa – Apresentação das sete escolas de samba de Campo Grande, com arquibancadas, iluminação cênica, segurança e suporte de saúde.

Apuração das Escolas de Samba

18 de fevereiro (quarta-feira)

Teatro de Arena do Horto Florestal – Apuração das notas dos jurados e definição das campeãs do Carnaval 2026.

Premiação das Escolas de Samba

20 de fevereiro (sexta-feira)

Armazém Cultural – Cerimônia de premiação das escolas vencedoras do Carnaval 2026.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram