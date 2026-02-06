Mostra de Fantasias abre programação do Carnaval 2026 em Campo Grande nesta sexta

Festejos incluem blocos de rua, ensaios técnicos e desfiles das escolas de samba
Abram alas! As festividades carnavalescas da Capital começam nesta sexta-feira (6) com a Mostra de Fantasias de Luxo, a partir das 19h, no Armazém Cultural, localizado na Esplanada Ferroviária, com entrada gratuita.
A iniciativa integra os festejos carnavalescos organizados pela Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca), em parceria com a Prefeitura de Campo Grande e a Fundação Municipal de Cultura (Fundac).
O evento tem como objetivo apresentar ao público as fantasias que irão brilhar nos desfiles das escolas de samba de Campo Grande e Corumbá.
De acordo com o presidente da Lienca, Alan Catharinelli, a mostra é uma oportunidade de compartilhar com a população o trabalho artístico desenvolvido pelas escolas de samba.
“É um momento de apresentar à população as fantasias que farão parte dos desfiles, levando alegria e valorizando a cultura carnavalesca por meio das apresentações e do talento dos nossos carnavalescos”, destacou.
Confira a programação:
Dia: 7/2
Bloco: As Depravadas
Local: Rua Barão do Rio Branco (entre a 14 de Julho e 13 de Maio)
Horário: das 09 às 14 horas
Bloco: Nada sobre Nós sem Nós
Local: Teatro de Arena do Horto Florestal
Horário: das 15 às 21 horas
Bloco: Calcinha Molhada
Local: Praça Aquidauana
Horário: das 16 a 00 hora
Dia: 8/2
Bloco: Farofa com Dendê
Local: Av. Calógeras esquina com Av Mato Grosso
Horário: das 14 a 00 hora
Bloco: Laricas
Local: Orla Ferroviária entre Barão do Rio Branco e Afonso Pena
Horário: das 16 a 00 hora
Dias: 13 e 14/2
Bloco: Reggae
Local: Av Calógeras esquina com Av Mato Grosso
Horário: das 18 a 00 hora
Dia: 13/2
Bloco: Farofolia
Local: Rua Dr. Temistocles entre 14 de julho e Av Calógeras
Horário: das 16 a 00 hora
Bloco: Só Love
Local: Rua Gal. Melo entre 14 de julho e Av. Calógeras
Horário: das 16 a 00 hora
Dias: 14 e 17/2
Bloco: Cordão Valu
Local: Avenida Calógeras entre Gal Melo e Av. Mato Grosso
Horário: das 15 a 00
Dias: 14 e 16/2
Bloco: Ipa Lelê
Local: Av. Mato Grosso entre 14 de julho e Av Calógeras
Horário: das 16 a 00 hora
Dias: 15 e 16/2
Bloco: Capivara Blasé
Local: Rua Dr. Temistocles entre 14 de julho e Av. Calógeras
Horário: das 14 a 00 hora
Dia: 16/2
Bloco: Barra da Saia
Local: Teatro da Orla Morena – Cabreúva
Horário: das 15 às 22 horas
Bloco: Subaquera
Local: Rua Abdalla Roder, 692 – V. Margarida
Horário: das 16 a 00 hora
Dia: 21/2
Bloco: Forrozeiros MS
Local: Rua Dr. Temistocles entre 14 de julho e Av. Calógeras
Horário: das 18 a 00 hora
Bloco: Eita
Loca: Av. Calógeras esquina com Av. Mato Grosso
Horário: das 14 a 00 hora
Ensaios Técnicos das Escolas de Samba
11 e 12 de fevereiro (quarta e quinta-feira)
Praça do Papa – Ensaios abertos ao público, com preparação das escolas de samba para os desfiles oficiais.
Desfiles Oficiais das Escolas de Samba
16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira)
Praça do Papa – Apresentação das sete escolas de samba de Campo Grande, com arquibancadas, iluminação cênica, segurança e suporte de saúde.
Apuração das Escolas de Samba
18 de fevereiro (quarta-feira)
Teatro de Arena do Horto Florestal – Apuração das notas dos jurados e definição das campeãs do Carnaval 2026.
Premiação das Escolas de Samba
20 de fevereiro (sexta-feira)
Armazém Cultural – Cerimônia de premiação das escolas vencedoras do Carnaval 2026.
