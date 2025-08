Homem morre após ser arremessado por camionete na MS-338, em Sidrolândia

Valdir Pereira Gonçalves Rosa, de 48 anos, morreu após ser atingido e arremessado para fora da pista por uma camionete ainda não identificada, na manhã de terça-feira (5), na rodovia MS-338, em Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande. A vítima chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

De acordo com o boletim de ocorrência, Valdir saiu de Sidrolândia por volta das 4h com destino a Ribas do Rio Pardo, onde prestaria um serviço. Como não chegou ao local combinado, o patrão iniciou buscas por conta própria e conseguiu localizá-lo já internado na Santa Casa de Campo Grande. O trabalhador havia sido resgatado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo relato da equipe médica, Valdir foi encontrado consciente, mas apresentava uma fratura exposta grave na perna esquerda e ausência de pulso nos membros inferiores, sinais de possível amputação traumática. Durante o transporte até o hospital, sofreu duas paradas cardiorrespiratórias. Apesar dos esforços da equipe de suporte avançado, ele não resistiu e morreu às 8h05.

O laudo médico apontou lesões gravíssimas, incluindo fraturas expostas na tíbia, fíbula e fêmur, além de exposição de músculos, tendões e ossos, e cianose nos membros inferiores. A suspeita é de que a perna esquerda tenha sido arrancada no impacto do acidente.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso. Até o momento, o motorista da camionete que teria provocado o acidente não foi identificado. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

