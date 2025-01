Homem morre após levar ‘tapa no peito’ durante jogo de futebol com amigos na Vila Nasser

Um jovem, identificado como Lucas Santana Ifran, de 28 anos, morreu na noite desse sábado (25), após levar um tapa na região do peitoral durante um jogo de futebol na Vila Nasser, em Campo Grande. O caso aconteceu durante a tarde e ele chegou a ser socorrido e levado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Coronel Antonino.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o rapaz estava jogando futebol com os amigos quando houve uma dividida de bola e um dos jogadores do time adversário bateu com a mãe no peito de Lucas. Imediatamente o rapaz parou e pediu falta.

De acordo com relatos, no momento da falta Lucas então se abaixou e começou a vomitar sangue. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e ele encaminhado para a unidade de saúde mais próxima, onde foi medicado, mas não apresentou melhora e acabou morrendo por volta das 21h.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como morte decorrente de fato atípico.