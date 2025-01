Mercado de boi gordo encarra freio nas altas neste começo de ano

O mercado de boi gordo no Brasil está vivenciando uma desaceleração nas altas dos preços, gerando uma série de reações no setor produtivo. Após uma sequência de aumentos nos últimos meses, a pressão sobre os pecuaristas e frigoríficos parece ter diminuído, levando a uma estabilização dos preços. No entanto, as incertezas em torno da demanda interna ainda indicam um cenário instável para o setor. Em Mato Grosso do Sul, o valor da arroba do boi gordo no dia 23 de janeiro era de 304,12, segundo cotação do preço à vista no site da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul).

Na última quinta-feira (23), o mercado físico do boi gordo exibiu preços estáveis ou em queda na maior parte do país. De acordo com um comunicado da assessoria de imprensa, o consultor da Safras & Mercado, Fernando Henrique Iglesias, destacou que as escalas para abate continuam curtas. “Mesmo assim, há dificuldade na continuidade do movimento de alta. O cenário do consumo interno de carne ainda é a variável chave para justificar esse ambiente, com frigoríficos de mercado doméstico incapazes de absorver novos reajustes do boi gordo. As exportações permanecem em alto nível, com perspectiva de ótimo desempenho para a temporada .”

No contexto estadual, Mato Grosso do Sul se destaca como um dos maiores produtores de carne bovina, com uma significativa participação na oferta de boi gordo. O estado, conhecido pela qualidade de seu rebanho Nelore e pela grande produção de carne para o mercado interno e externo, reflete diretamente as mudanças no comportamento do mercado.

Visão do especialista

Em entrevista ao jornal O Estado, o presidente da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), Guilherme Bumlai afirmou que a arroba do boi gordo em Mato Grosso do Sul atingiu o seu ápice em novembro, com a cotação iniciando no final de agosto uma sequência de valorização. “Segundo sondagens feitos pela própria Acrissul, em parceria com a Stone-X, em dezembro já observou-se um recuo, em todas as suas praças, abrindo janeiro em baixa em relação ao último mês do ano, mas estabilizou atualmente entre R$ 309,00 e R$ 312,00. As festividades de fim de ano sempre representam uma expectativa de crescimento no consumo”. Guilherme explica que a pecuária sul-mato-grossense apesar de o crescimento nas exportações de 12% em 2024, sempre tem na demanda interna o seu maior mercado.

Em relação ao início de ano, o presidente da Acrissul reforça que a dificuldade financeira sazonal enfrentada pelo consumidor brasileiro também provoca um ajuste na demanda por carne bovina, afetando negativamente o consumo. “A arroba mais alta é uma oportunidade que o pecuarista tem de se remunerar melhor e recuperar parte das perdas que aconteceram ao longo do ano de 2024. No primeiro semestre ano passado o valor da arroba chegou a ficar abaixo do patamar de R$ 200,00. Com o recuo do valor, o impacto acontece de duas formas: na receita do produtor e também pelo fato de que os custos de produção (fixos e variáveis) continuam subindo, o que impacta mais ainda a rentabilidade”.

João Buchara