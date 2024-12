Homem morre após fugir da PRF e ser atacado por enxame de abelhas

Homem com identidade não divulgada morreu, na tarde desta terça-feira (3), em Nova Andradina, distante 298 quilômetros de Campo Grande, após ser atacado por enxame de abelhas.

Conforme informações do site Nova News, a vítima seguia em um carro pela rodovia, quando foi abordada por equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Porém, o motorista não respeitou a ordem e fugiu.

Após alguns quilômetros, abandonou o veículo às margens da pista e correu para uma área de mata. No local havia algumas caixas com abelhas, que eram criadas na propriedade. Os insetos acabaram atacando o homem, que morreu no local.

A Polícia Civil e a Perícia foram acionadas para investigar o caso. Não há informação se no automóvel havia algum ilícito.