Atendimento presencial para castração de gatos tem grande adesão e se consolida como sucesso

A empresária Bruna Riquelme chegou às 6 da manhã na sede da Coordenadoria de Controle de Zoonoses na Vila Ipiranga para levar o gato Chorão para castrar. Bruna foi a primeira da fila nesta terça-feira (03). Todos os dias, o CCZ disponibiliza cinco vagas para tutores que queiram realizar a castração de seus gatos. “Embora o agendamento on-line funcione bem pela comodidade, eu prefiro o atendimento presencial. Acho mais prático para mim, e adorei essa opção!”, destacou Bruna.

A coordenadora da CCZ, Cláudia Macedo, conta que a ideia de abrir as vagas presenciais foi para suprir a ausência de muitos tutores que fazem o agendamento on-line e não aparecem no dia marcado. “Foi uma aceitação bem interessante para nós, pois temos observado ao longo dos meses de 2023 e 2024, que houve um aumento nas faltas, nas ausências. Sendo assim, muitas vezes não conseguimos fazer o encaixe de outros animais, porque a pessoa não atende aquele telefone que ela deixou disponível na data do agendamento. Então ficamos com aquela vaga retida por conta disso”, esclarece Cláudia.

A coordenadora ainda esclarece que o agendamento via internet acontece todo dia 20 de cada mês. “Temos pessoas em vulnerabilidade social, que têm um acesso limitado, não tem uma boa internet, ou idosos que não sabem manejar um celular ou computador, e que acabam não conseguindo o agendamento pela internet”, explica.

É o caso do casal Jailson Fonseca e Rosângela, que levou a Bela e o Udy para castrar. “A gente achava difícil entender o que estava lá na internet e acabava demorando muito. Acho que a gente até fazia tudo errado e por isso nunca éramos chamados”, conta o auxiliar de limpeza. Bela e Udy estavam acomodados em caixas de transporte, uma exigência da CCZ para garantir a segurança dos próprios tutores, já que alguns animais costumam ficar assustados com a movimentação.

Castração

A Coordenadoria de Zoonoses realiza as cirurgias de castração no mesmo dia em que os animais chegam e, no dia seguinte, entrega os animais de volta para os tutores retornarem para casa. Todos os meses são ofertadas centenas vagas, sendo 30% delas destinadas à ONGs e protetoras independentes e os outros 70% para a população.

O agendamento de felinos é realizado pelo site https://castracao.campogrande.ms.gov.br/.

Já para ter acesso ao agendamento para a castração de cães, é necessário acessar um link nas redes sociais da Coordenadoria de Zoonoses (@ccz_cg), na recepção da CCZ ou com um dos agentes comunitários de saúde que visitam os bairros durante as campanhas de vacinação. Campo Grande foi uma das primeiras cidades do país a implementar um sistema para agendamento de castração on-line, garantindo mais comodidade e transparência no processo.

O Centro de Controle de Zoonoses está localizado na Avenida Felinto Muller, nº 1.601, Vila Ipiranga

Com informações Pref CG