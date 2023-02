Homem morre após confronto policial no bairro Buriti

Um homem de 38 anos, ainda não identificado, foi morto por policiais militares na madrugada deste domingo (12), na rua Jaime Costa, Núcleo Habitacional Buriti, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 3h da madrugada de hoje, a equipe da PM foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio decorrente de um confronto policial. No local, estavam duas guarnições de policiais militares que informaram que a vítima havia sido baleada após confronto com a polícia.

O homem chegou a ser socorrido e encaminhado a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Leblon, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito por volta das 3h.

O caso foi registrado na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: