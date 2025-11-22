Homem morre após cair e bater o rosto no chão enquanto dançava em bar de Antônio João

Um homem, identificado como Mariano Ferreira de Sales, de 53 anos, morreu na madrugada deste sábado (23) após sofrer uma queda dentro de um bar em Antônio João, a cerca de 300 quilômetros de Campo Grande. Ele chegou a ser levado ao Hospital Regional da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o registro policial, Mariano havia pago R$ 10 para que uma música fosse tocada novamente no Bar do Cachoeira, onde estava dançando com uma mulher pouco antes. Logo após fazer o pedido, ele perdeu o equilíbrio, caiu da própria altura e atingiu o rosto diretamente no chão.

A Polícia Civil informou que não há indícios de crime, e o caso foi registrado como morte por causa indeterminada. A queda e o forte impacto no rosto teriam sido suficientes para provocar a fatalidade.