Homem é preso após agredir companheira em resguardo e tentar fugir no Portal Caiobá II

Um rapaz de 25 anos foi preso na manhã deste sábado (22) após agredir a companheira, de 32 anos, que está no 4º dia de resguardo, no Portal Caiobá II, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher, que deu à luz na última terça-feira (18) e está com o bebê internado devido a complicações no parto, foi chamada pelo companheiro para ir até a residência. Ao chegar, porém, acabou agredida durante uma crise de ciúmes. O autor ainda teria pegado uma faca e avançado contra ela. A vítima conseguiu correr até o portão e pedir socorro.

Uma equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana) que passava pelo local flagrou a situação. O suspeito fugiu pulando muros, telhados e invadindo outras casas, mas foi alcançado e detido. Ele possui várias passagens pela polícia, embora nenhuma pendência ativa.

O homem foi autuado em flagrante e levado para a Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher), onde o caso será apurado como lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica.