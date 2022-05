Homem de 66 anos pula da janela da Santa Casa da Capital, por volta das 5h30 da manhã deste domingo (29), e morre no local.

O homem chegou ao hospital por volta das 22h da noite do sábado. A equipe do hospital tentou reanima – lo, mas sem sucesso.

A queda foi da janela da sala de raio x do hospital. Em nota, a Santa Casa informou que o idoso deu entrada no hospital às 22h30, de sábado (28), com histórico de queda da própria altura. A policia investiga o caso.