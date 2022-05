Junho começa com chegada de frente fria

A mudança de clima já pode ser sentida em parte do Estado, porque segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), junho começa com uma nova massa de ar frio. Uma terceira frente fria também já é prevista com temperaturas entre 12 e 16º na segunda quinzena do mês que chega.

Segundo Cemtec o frio irá atuar durante a primeira semana de junho com duas diferenças relevantes em relação à onda polar de forte intensidade e de grande dimensão geográfica, com características incomuns para o mês de maio, que marcou a última semana no Brasil. Primeiro, será menos intensa. Segundo, e mais importante, vai ser muitíssimo menos abrangente na sua área de influência que a última.

O Sul do Mato Grosso do Sul deve registrar queda da temperatura, mas na maioria das áreas das duas regiões haverá muito mais um refresco que frio intenso. Este evento de ar frio não vai trazer mínimas muito baixas generalizadas e tampouco geada.

O que o ar frio deve ter como efeito é a possibilidade de muita chuva em áreas do Sul do Brasil e mesmo em partes do Mato Grosso do Sul à medida que a massa de ar fria terá dificuldade em romper o bloqueio da massa de ar seco sobre o Brasil Central. Isso deve levar a acumulados de precipitação bastante altos para esta época do ano em parte do Mato Grosso do Sul e no Paraná, onde no fim de maio e no começo de junho já chove muito menos pela temporada seca do Centro do país.