Homem morre afogado após cair no Rio Aquidauana enquanto pescava

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no Rio Aquidauana, na cidade de mesmo nome. Ele caiu nas águas na noite de ontem (30), enquanto pescava, mas o corpo só foi encontrado hoje (31).

Segundo informações do site local A Princesinha News, a suspeita é de que a vitima tenha passado mal e caído no rio. As buscas pelo corpo começaram ainda durante a noite e encerraram nesta manhã, quando a equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontrou o corpo, próximo à Cachoeira do Campo.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas e estiveram no local. O Corpo foi levado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para exame necroscópico e identificação.