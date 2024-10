Adolescente esfaqueia garoto de 14 anos a caminho da escola em Dourados

Um garoto, de 14 anos, está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após ser esfaqueado por outro adolescente. O crime ocorreu no início da noite dessa quarta-feira (30), em Dourados. O autor é um adolescente, de 16 anos. Ele foi detido e alega ter sido em legítima defesa.

A vítima levou cinco golpes de faca nas costas, no rosto e na axila e está internada no Hospital.

Segundo a Polícia Civil, a briga entre os adolescentes começou por causa de uma menina, que foi namorada da vítima e depois se envolveu com o autor da facada. O novo relacionamento causou ciúmes entre eles.

O menino foi detido horas depois pela Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal. Ele foi levado para a sede do SIG (Setor de Investigações Gerais) para ser ouvido. A faca foi apreendida. As investigações continuam para esclarecer os fatos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram