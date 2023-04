Mulher é morta a facadas por namorado na última sexta-feira (7), em Novo Horizonte do Sul ,região rural da cidade.

O suspeito está foragido e não tinha históricos na polícia conta Janete Batista Malheiro Lelis, mas havia contra ex-namoradas.

A polícia chegou e encontrou o corpo na cama durante a manhã. Conforme o jornal da cidade “Jornal da Nova’, a morte aconteceu após uma briga entre o casal.

