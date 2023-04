Show, teatro e gastronomia neste sábado

Neste sábado (8), a agenda cultural está repleta de ações e espetáculos para você curtir com a sua família.

Musical, teatro, gastronomia são algumas das atrações que os moradores e visitantes da Capital poderão desfrutar.

AGENDA:

Show “O Amor Não Vai Embora” – Apresentação que reúne dois artistas importantes na cena atual da música de Mato Grosso do Sul: Jerry Espíndola e Ju Souc. Um dos convidados especiais é o cantor Rodrigo Texeira. Juntos, os três irão fazer duas canções que eles compuseram juntos numa viagem ao pantanal no projeto “Pantanal Poética” em 2016. Começa às 19h, no Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Festival do Peixe – Feira Central terá almoço, moto clube, shows musicais, cozinha show e musical. Começa às 11h, na Feira Central. Entrada é gratuita.

Para as crianças – o Sesc Cultura vai divertir as crianças com Edu Brincante. Está marcado para às 15h, no Espaço Sesc, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada gratuita.

Cidade da Páscoa – É a Páscoa da Família realizada pela prefeitura de Campo Grande. Tem shows musicais, oficinas, Parada da Páscoa e muito mais. Será às 18h, na Cidade da Páscoa. Entrada é gratuita.

Espetáculo Paixão de Cristo – Com apresentação da Orquestra Fontinele. Vai ter dramaturgia, cenografia e solidariedade. Será a partir das 19h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: 1 kg de alimento não perecível.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.