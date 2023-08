Homem mata esposa a facadas e tenta fugir para Portugal

Um homem de 50 anos, foi preso em flagrante, ontem (29), após matar a ex-esposa de 42 anos, a facadas em uma residência de Paranaíba, a 392 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, o suspeito confessou o crime e estaria de malas prontas para fugir para Portugal.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o casal brigava constantemente e a vítima já possuía registro contra o suspeito. Testemunhas relataram a polícia, que após o crime, o homem fugiu a pé, pulando os muros de residências.

De acordo com a polícia, o homem foi localizado escondido em um quarto, nos fundos de uma residência. Ele foi preso em flagrante e encaminhado a delegacia do município.

Aos policiais, durante o depoimento, o homem confessou o crime e afirmou que estaria de malas prontas para Portugal.

Segundo o site Interativo MS, o suspeito permanece preso e a disposição da justiça.

O caso foi registrado como feminicídio na Delegacia de Polícia de Paranaíba.

