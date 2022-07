Homem mantém esposa e família em cárcere privado por três dias

Uma mulher, de 26 anos, chamou a polícia no último domingo (17) após ser agredida e mantida junto com os filhos menores de idade em cárcere privado pelo marido (25) durante três dias, no município de Três Lagoas, cidade a 334 quilômetros de Campo Grande.

A denúncia partiu da vítima. Ela acionou a Polícia Civil e disse que o suspeito estava sob o efeito de drogas e que teria utilizado os entorpecentes durante três dias ininterruptos. Durante esse tempo o homem mantinha a vítima em cárcere privado e feito ameaças contra ela, juntamente com as crianças menores de idade.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem ainda maltratou as crianças, também as ameaçando de agressão física e privando elas de comida. Ainda em posse duas facas, ele teria ameaçado a companheira de morte.

O estopim para a vítima foi a ameaça contra as três crianças, uma de três anos, outra de dois e a mais nova sendo ainda um bebê de dez meses. Ela tentou desarmar o homem sozinha, mas o suspeito torceu as mãos da vítima e ainda empurrou a mulher no chão, o que causou uma lesão na mão direita da mulher.

Equipes da polícia realizaram buscas na região pelo homem, mas ele não foi encontrado. A vítima foi até a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas para prestar esclarecimentos e solicitar medida protetiva contra o suspeito. A polícia continua as investigações.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.