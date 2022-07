Dia da caridade: mais de 100 famílias são atendidas por projeto social

De acordo com o secretário da Suasc, Chiquinho Telles, é preciso conscientizar a população para a prática da solidariedade. “É o meio para desenvolver um bom entendimento tanto para quem ajuda quanto para quem é ajudado. Quem tiver interesse em colaborar e ajudar pode entrar em contato com a equipe da Suasc por meio do (67) 99201-7792”, explicou.

Dia da Caridade

Com o intuito de reforçar o sentimento de altruísmo entre os brasileiros, foi criado o Dia da Caridade no Brasil, oficializado com a Lei nº 5.063, de 4 de julho de 1966, decretado pelo então presidente Humberto Castelo Branco.

De acordo com a lei, fica a cargo dos Ministérios de Saúde, Educação e Cultura organizar e promover o calendário de comemorações desta data.

O mundo ainda celebra o Dia Internacional da Caridade em 5 de setembro, data esta criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), através da Resolução 67/105, de 2012.

A escolha do dia 5 de setembro é uma homenagem ao aniversário da morte de Madre Teresa de Calcutá.